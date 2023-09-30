Гигантский муравьед помылся в ванночке в зоопарке Новосибирска

Новосибирский зоопарк показал видео, снятое во время мытья гигантского муравьеда.

30 сентября Новосибирский зоопарк обнародовал видео, снятое в уличном вольере гигантских муравьедов, в котором один из них принимает ванну. Воду для купания налили ему в детскую ванночку.

Гигантский муравьед не просто лежит в воде, он усердно трет своими лапами бока, ноги и спину. Этот короткий видеоролик уже успел привлечь внимание более 9 тысяч зрителей. В комментариях люди говорят, что такое видео следует показывать детям, которые не любят мыться.

Гигантские муравьеды проживают в Новосибирском зоопарке с 2020 года. Был построен отдельный вольерный комплекс для них и кустарниковых собак, включающий теплый павильон и уличные площадки для прогулок. В марте 2022 года у муравьедов родился детеныш.

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