Каждый второй житель Новосибирска «сидит» в Telegram

Мессенджером Telegram пользуется каждый второй житель Новосибирска.
Около половины жителей Новосибирска «сидят» в мессенджере Telegram. Об этом 29 сентября сообщили в правительстве Новосибирской области с опорой на исследование аудитории и рейтинг СМИ в регионе.
Согласно статистике, 73% респондентов из Новосибирской области пользуются социальными сетями. В 2022 году особой популярностью пользовался «ВКонтакте», однако в этом году было замечено расширение аудитории Telegram. В регионе доля пользователей увеличилась с 35% до 43%, а в Новосибирске мессенджером пользуются 47,6% жителей. Тем не менее, «ВКонтакте» продолжает занимать лидирующие позиции — в нём «сидят» 48,9% опрошенных.
Тем временем социальная сеть «Одноклассники» сохраняет позиции среди жителей районов, но теряет пользователей в городах. Чаще всего ей пользуются жители сельской местности — 48%.
Напомним, что в октябре в Новосибирской области телевизионный сигнал может временно прерваться из-за солнца. С 4 по 22 октября возможно кратковременное замирание картинки, её распад на пиксели или исчезновение.
Ранее Сиб.фм сообщал, что женщина из Новосибирска пытается продать своего ребёнка в интернете. Она опубликовала его характеристики на одном из популярных сайтов объявлений.