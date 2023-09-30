Каждый второй житель Новосибирска «сидит» в Telegram

Мессенджером Telegram пользуется каждый второй житель Новосибирска.

Около половины жителей Новосибирска «сидят» в мессенджере Telegram. Об этом 29 сентября сообщили в правительстве Новосибирской области с опорой на исследование аудитории и рейтинг СМИ в регионе.

Согласно статистике, 73% респондентов из Новосибирской области пользуются социальными сетями. В 2022 году особой популярностью пользовался «ВКонтакте», однако в этом году было замечено расширение аудитории Telegram. В регионе доля пользователей увеличилась с 35% до 43%, а в Новосибирске мессенджером пользуются 47,6% жителей. Тем не менее, «ВКонтакте» продолжает занимать лидирующие позиции — в нём «сидят» 48,9% опрошенных.