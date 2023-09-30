Контрактник Виталий Мишиненцев из Новосибирской области погиб в зоне СВО

В Новосибирской области простятся с контрактником из Сузунского района Виталием Мишиненцевым.

Власти Сузунского района Новосибирской области простятся с погибшим контрактником Виталием Мишиненцевым, который погиб в зоне Специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает администрация муниципалитета.

По информации, Виталий Мишиненцев был старшим наводчиком в гаубичном артиллерийском взводе гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона. Он родом из Красноярского края, а затем его семья переехала в Уссурийск. После окончания службы в военно-морском флоте, Мишиненцев перебрался со своей семьей в Сузунский район Новосибирска, где занимался самозанятостью и предоставлял различные услуги по ремонту.

Он отправился на Донбасс после заключения контракта с Вооруженными силами Российской Федерации, где служил в звании старшего наводчика. Пока не сообщается о дате прощания с погибшим героем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что медаль «За боевые отличия» вручили участнику СВО из Новосибирской области.