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общество проиcшествия

Контрактник Виталий Мишиненцев из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Фото: Администрация Сузунского района

В Новосибирской области простятся с контрактником из Сузунского района Виталием Мишиненцевым.

Власти Сузунского района Новосибирской области простятся с погибшим контрактником Виталием Мишиненцевым, который погиб в зоне Специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает администрация муниципалитета.

По информации, Виталий Мишиненцев был старшим наводчиком в гаубичном артиллерийском взводе гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона. Он родом из Красноярского края, а затем его семья переехала в Уссурийск. После окончания службы в военно-морском флоте, Мишиненцев перебрался со своей семьей в Сузунский район Новосибирска, где занимался самозанятостью и предоставлял различные услуги по ремонту.

Он отправился на Донбасс после заключения контракта с Вооруженными силами Российской Федерации, где служил в звании старшего наводчика. Пока не сообщается о дате прощания с погибшим героем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что медаль «За боевые отличия» вручили участнику СВО из Новосибирской области.

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Сергей Щукин
Журналист

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