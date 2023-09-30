Медаль «За боевые отличия» вручили участнику СВО из Новосибирской области

Бойцу СВО из Новосибирской области вручили медаль «За боевые отличия».

25 сентября участнику специальной военной операции из Новосибирской области Никите М. вручили медаль «За боевые отличия». Награду получили ещё восемь военнослужащих. Об этом сообщили в издании «Степная нива».

Боец из Баганского района участвует в СВО с первых её дней. Он подписал контракт после срочной службы.

6 марта 2022 года он попал под обстрел в районе деревни Слобода Черниговской области. С беспилотника сбросили мину и она попала в БМП-2 с военными. В результате атаки погиб водитель-механик, а остальные военные получили ранения.

Никиту М. доставили в центральный госпиталь имени Бурденко в Москве, где он проходил реабилитацию пять месяцев. Хирурги буквально собирали руку бойца по кусочкам, отмечают в издании. Военнослужащего наградили медалью «За отвагу».

Недавно участник СВО был удостоен ещё одной награды — за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, ему вручили медаль «За боевые отличия».

Напомним, что медали «За смелость и отвагу» и благодарности губернатора Андрея Травникова вручили участникам специальной военной операции из Новосибирской области.