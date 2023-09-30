Мэрия Новосибирска объявила о сроках ремонта Димитровского моста

В Новосибирске Димитровский мост планируют отремонтировать в течение двух лет.

Восстановительные работы на Димитровском мосту начнутся в мае следующего года и продлятся в течение двух лет. Решение о неотложном ремонте было принято после того, как Арбитражный суд обязал компанию "Новосибирскавтодор" устранить дефекты на дорожном полотне. Проблемы с мостом были обнаружены в 2022 году вскоре после завершения предыдущего ремонта, который был выполнен в 2018 году.

В прошлом году была замечена колейность на мосту. Компания "Новосибирскавтодор" заявила, что ямы появились из-за интенсивности движения, которая не соответствует категории данной дороги.

В результате спора между заказчиком и подрядчиком последний отказался от выполнения необходимых работ. После этого две судебные инстанции приняли сторону компании.

В мэрии Новосибирска заявили, что в 2023 году ремонт наиболее поврежденных участков Димитровского моста будет проводиться компанией "ДЭУ №1".

Напомним, работы по строительству рапсового завода начались в Новосибирской области.