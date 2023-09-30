На форуме OpenBio в Новосибирске рассказали о создании лекарств против старения

У биологов около 1000 препаратов, из которых потенциально можно сделать лекарство от старения, рассказали на форуме в Новосибирске.

Десятый российский форум биотехнологий OpenBio завершился 29 сентября в Новосибирске. На последней научной сессии особое внимание было уделено теме долголетия. Российские ученые представили свои результаты в разработке геропротекторов — препаратов, которые могут продлить жизнь. В данный момент биологи уже имеют в своей базе данных около 1000 фармакологических веществ, которые могут стать основой для создания "таблетки от старости" в будущем. Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на директора института биологии старения ННГУ им. Лобачевского Алексея Москалева.

На текущий момент проводятся доклинические исследования потенциальных геропротекторов в нескольких лабораториях. Ученые работают с модельными животными и клетками человека.

Важно отметить, что старение пока не признано болезнью, поэтому отсутствует юридическая база для разработки клинически доказанных методов влияния на процессы старения. Тем не менее, геропротекторы могут уже появиться на рынке даже в этих условиях.

Кроме изучения воздействия определенных веществ на процессы старения, ученые также исследуют возможные генетические подходы. Биологи изучают геномы животных-долгожителей, включая серого кита. Полученные данные в будущем могут стать основой для разработки методов продления жизни человека.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области чаще всего банкротятся пенсионеры и семьи с детьми.