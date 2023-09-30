Под Новосибирском в детском доме 11-летнюю девочку избили до смерти

Старшая сестра нанесла ей табуретом удар по голове.

В Новосибирской области одиннадцатилетняя девочка, проживавшая в детском доме Тогучина, скончалась в больнице от полученных тяжелых травм. Об этом стало известно из официального сообщения регионального Следственного комитета.

Предварительное расследование указывает на то, что девочка получила серьезные травмы в детском доме. Согласно данным, старшая сестра нанесла ей удар табуретом по голове.

Следственный комитет начал уголовное дело по части «б» статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, особенно по отношению к малолетним или лицам, находящимся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательствами или мучениями для потерпевшего.

Следователи также проводят проверку действий сотрудников детского центра, чтобы определить, было ли халатное отношение к своим обязанностям.

Ранее Сиб.фм сообщал, что два ребёнка отравились угарным газом в Новосибирской области.