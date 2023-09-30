Президент Путин разрешил украинцам заезжать на территорию России с внутренними паспортами

Также Путин разрешил заезжать в Россию украинцам без визы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в процедуры въезда и выезда граждан Украины на территорию России. Согласно новому указу, украинцы могут свободно посещать Российскую Федерацию и покидать ее без необходимости оформления виз.

Главным нововведением является возможность въезда и выезда на основании внутреннего украинского паспорта.

Согласно официальному документу, опубликованному на сайте правовой информации, указ также распространяется на граждан Украины, у которых истек срок годности паспорта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин подписал указ о призыве на военную службу с 1 октября.