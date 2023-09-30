Прокуратура проверит детский дом под Новосибирском из-за смерти ребёнка

В Новосибирской области прокуратура начала проверку детского дома из-за смерти 11-летней девочки.

29 сентября началась проверка детского дома после гибели 11-летней девочки в Тогучине Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Специалисты прокуратуры оценят качество жизни детей в учреждении, исполнение сотрудниками законодательства об охране здоровья детей и уровень воспитательной работы с воспитанниками.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отмечают в сообщении.

Напомним, что в тогучинском детском доме медсестра ударила 11-летнюю девочку табуреткой по голове, после чего ребёнок умер в больнице от полученных травм.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подросток подбросил червяка в школьную столовую после того, как директор учебного заведения сделала ему замечание.