Студентку из Омска задержали за поджог военкомата во Владивостоке

За поджог военкомата во Владивостоке задержали 24-летнюю студентку из Омска.

30 сентября во Владивостоке задержали 24-летнюю студентку из Омска Алёна за поджог военкомата. Девушка была поймана во дворе своего дома. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

Известно, что ранее нарушений за Алёной замечено не было. Она училась на повара и несколько раз занимала призовые места в соревнованиях по профмастерству. Во Владивостоке она познакомилась с двумя парнями, которые и повлияли на действия девушки.

По данным SHOT, местный рыбный предприниматель попросил студентку снять на камеру поджог военкомата.

«Ближе к полуночи 26 сентября троица пришла к комиссариату Первомайского района города. Один из парней облил окно горючей жидкостью, а затем поджëг», — говорится в сообщении.

Лица молодых людей попали на камеру видеонаблюдения. Вместе с Алёной задержали предпринимателя, третьего нарушителя ещё ищут.

Напомним, что 29 сентября в Кемеровской области задержали мужчину, устроившего пыточную для отца и брата в погребе. Следствие будет настаивать о переводе истязателя из психбольницы в СИЗО.