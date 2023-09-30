ТВ-сигнал будет прерван в октябре из-за солнца в Новосибирской области

В Новосибирской области ТВ-сигнал прервётся в октябре из-за солнца.

В октябре в Новосибирской области телевизионный сигнал может временно прерваться из-за солнца. С 4 по 22 октября возможно кратковременное замирание картинки, её распад на пиксели или исчезновение.

Проблемы с телевещанием возникнут из-за перемещения солнца из одного полушария в другое. Звезда попадёт на линию со спутником связи и приёмной земной станцией. На Земле сигналы могут прерваться из-за радиоволн, которые распространяет солнце.

В Новосибирской области солнце будет находиться на линии с 4 по 22 октября в районе 8:10–11:58 часов. В этот промежуток времени может прерываться ТВ-сигнал. Помехи будут длиться от нескольких секунд до 22 минут.

Напомним, что в Новосибирской области на выходных похолодает до -7 градусов. Ожидается приход дождей и мокрого снега.

Ранее работы по восстановлению Димитровского моста начнутся в период с мая по июнь следующего года и продлятся два года.