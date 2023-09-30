В новой инфекционной больнице под Новосибирском готовятся настроить отопление

В новой инфекционной больнице под Новосибирском начались пусконаладочные работы.

Под Новосибирском в поселке Садовый по инициативе главы региона Андрея Травникова строится новая инфекционная больница. По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, на объекте уже начались пусконаладочные и монтажные работы.

Больница будет состоять из 21 здания, 10 инженерных сооружений и вертолетной площадки, занимая площадь в 24 гектара.

В рамках нового больничного комплекса, имеющего 504 койко-места, будут функционировать 6 отделений, а также отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, 4 лаборатории и оперблок с родовым отделением.

Особое внимание будет уделено изоляции инфекционных пациентов от остальных, а также предоставлена возможность врачам передвигаться между отделениями, не выходя из здания.

В настоящее время проводятся монтаж инженерных систем, вентиляция и электроснабжение, а также подготовка отопления и благоустройство прилегающей территории. Также ведется работа по подбору персонала.

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