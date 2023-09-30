Вода, голограммы и музыка: как прошло лазерное шоу к закрытию фонтанов в Новосибирске

В Новосибирске устроили лазерное шоу к закрытию сезона фонтанов.

Окончание сезона фонтанов в Новосибирске проведением лазерного шоу в Центральном парке 29 и 30 сентября, как сообщили в городской дирекции парков.

Организаторы приглашают всех желающих на финальные выступления, которые смогут насладиться в последние теплые осенние дни. Первое выступление прошло пятницу, 29 сентября, с 20:45 до 21:00. Фотографии шоу представил корреспондент Сиб.фм.

Второе выступление состоится в субботу, 30 сентября, с 21:45 до 22:00.

После закрытия сезона 1 октября фонтаны будут отключены, чтобы провести необходимые работы по сохранению их на зимний период.

В дополнение к этому, особые световые конструкции будут установлены в чашах фонтанов в Первомайском сквере, на площади Пименова перед ГПНТБ и в сквере "Крылья Сибири".

Напомним, еще одно световое и лазерное шоу состоится в субботу, 30 сентября, с 21:45 до 22:00.

Ранее Сиб.фм сообщал, где дадут отопление 30 сентября в Новосибирске.