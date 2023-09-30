В Новосибирске ищут пропавшую мать с ребёнком из Абакана

Жительница Абакана может находиться в Новосибирске с ребёнком.

В Новосибирске разыскивают женщину и ее пятилетнего ребенка из Абакана. По информации волонтеров, 27-летняя Анастасия Тимченко и ее ребенок могут находиться именно в этом городе. Об этом сообщено в группе "Поиск пропавших детей-Абакан" в социальной сети ВКонтакте.

С 27 сентября неизвестно местонахождение женщины из Республики Хакасия и ее ребенка. Подробные данные о внешности пропавших не указаны, но предоставлены фотографии.

Всех, кто располагает информацией о пропавших, просят обратиться по следующим номерам: 8-913-546-97-92 (волонтеры), 8-390-223-66-20 (полиция), 8-800-700-56-76 (горячая линия).

Напомним, прокуратура проверит детский дом под Новосибирском из-за смерти ребёнка.