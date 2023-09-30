В Новосибирске построят дорогу от Сибирь-Арены до Немировича-Данченко за 15 млн рублей

В Новосибирске построят дорогу до нового ЛДС за 15 млн рублей.

К ЛДС «Сибирь-Арена» в Ленинском районе Новосибирска построят дополнительную дорогу от улицы Немировича-Данченко. Информацию о контракте разместили на сайте госзакупок.

От подрядчика потребуется проложить 0,645 километра дороги за 15 млн 154 тысячи рублей.

Согласно заключенным контрактам, работы будут начаты с момента подписания и планируется завершить их до 20 декабря 2023 года. Кроме того, в планах оборудовать тротуары вдоль этой дороги. В настоящее время принимаются заявки на участие до 10 декабря.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области урожай картофеля снизился на 30% из-за холодной погоды.

Также в 2023 году Новосибирская область может не досчитаться 30–40% зерна. При этом если урожая станет меньше лишь на треть, это не приведет к дефициту.