В Новосибирске ученице 3 класса сделали замечание за то, что она пила воду на уроке

В школе Новосибирска третьекласснице сделали замечание за питьё воды на уроке.

В одной из школ Новосибирске ученице третьего класса внесли в дневник замечание за то, что она пила воду на уроке. Об этом сообщил её брат в группе «АСТ-54» Вконтакте.

«На уроке позволяет себе пить воду», — написано в дневнике красной ручкой.

Автор публикации отметил, что замечание девочке сделали не на уроке информатики, когда воду нельзя пить из-за угрозы повредить оборудование, а на одном из уроков без специального оборудования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области четверо неизвестных затолкали ребёнка в машину у школы. На видеозаписи видно, как похитители пытаются затолкнуть школьника на заднее сидение автомобиля. Мальчик кричал и звал на помощь, однако никто не откликнулся. Неравнодушные новосибирцы сняли кражу ребёнка на телефон. Как отмечают в соцсетях, в похищении ребёнка подозревают его мать.

Также 29 сентября началась проверка детского дома после гибели 11-летней девочки в Тогучине Новосибирской области.