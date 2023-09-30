В Новосибирской области попытаются обеспечить взлёт аварийно севшего самолёта с поля

Взлет с поля рассматривают для эвакуации самолета рейса U6-1383 Сочи-Омск с поля под Новосибирском.

Глава Убинского района Олег Конюк рассказал агентству ТАСС о планах вывоза самолета, совершившего аварийную посадку под Новосибирском. Одним из возможных вариантов является взлет с того же поля, на котором произошла авария.

По словам главы района, одна из опций, рассматриваемых для вывоза самолета с поля, заключается в его взлете с грунта неподалеку от деревни Московка. Длина поля составляет 4,5 км, что позволяет обеспечить необходимый разбег. При наступлении холодов земля подмерзнет, и ее можно будет выровнять грейдером и пролить водой для лучшего промерзания.

Также рассматривается вариант разбора самолета на части и его перевозки на тралах.

На данный момент самолет установлен на деревянных платформах, чтобы обеспечить более устойчивое положение на грунте. На месте постоянно присутствуют три инженера авиационного технического центра авиакомпании, которые занимаются оценкой технического состояния самолета и его консервацией.

По словам главы района, самолет останется на месте аварийной посадки еще два месяца.

Напомним, что рейс U6-1383 Сочи-Омск авиакомпании «Уральские Авиалинии» совершил аварийную посадку в поле неподалеку от деревни Московка Убинского района Новосибирской области 12 сентября. На борту находились 167 человек, в том числе 23 ребёнка. Авиакомпания в настоящее время проводит выплату компенсаций всем пассажирам рейса.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Свердловской области принял пилотов севшего в поле под Новосибирском самолёта.