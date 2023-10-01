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общество

Бастрыкин взял под контроль дело о девочке, которая сломала позвоночник в школе в Новосибирске

Фото: Pexels.com

В Новосибирске девочка упала со сломанного стула и сломала позвоночник.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взл под личный контроль расследование дело о переломе позвоночника 9-летней школьницы в Новосибирской области. Об этом сообщает Телеграм-канал Следкома.

«По данному факту следственным управлением СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Долгалеву Е.Г. доложить о ходе доследственной проверки», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в Новосибирске 9-летняя девочку госпитализировали в медицинское учреждение после того, как сломала позвоночник во время перемены в школе. Отмечается, что ребенок упал со сломанного стула.

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Игорь Кириченко
Журналист

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