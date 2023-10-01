В Новосибирска женщина заявила, что ее дочь сломала позвоночник в столовой школы

В школе Новосибирска под девочкой сломался стул, и она сломала позвоночник.

В Новосибирске мать школьницы заявила, что её девятилетняя дочь получила травму позвоночника в столовой. Как сообщает портал «Инцидент Новосибирск», жительница города сообщила, что ее ребенок получил перелом позвоночника 25 сентября.

По словам матери, причиной происшествия стала поломка стула, который был принесен ей учительницей. Женщина отметила, что во время перемены учитель провел детей в столовую, однако оказалось, что места для всех не хватило. В результате учительница пошла достать еще один стул.

Когда девочка села на стул, предоставленный учительницей, он неожиданно сломался, и ребенок упал на пол. Врачи диагностировали у школьницы перелом позвоночного отдела и подкожное кровоизлияние в поясничной области.

«Моя дочь оставалась в таком состоянии два урока, прежде чем обратиться к учителю с жалобами на боль. Вместо того чтобы связаться со мной или отправить ребенка к медику, учитель просто отослала ее домой», — сообщила мать пострадавшей девочки в социальных сетях.

По ее словам, сама учительница утверждает, что стул был сломан старшеклассниками.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в детском доме 11-летнюю девочку избила табуретом до смерти её старшая сестра.