Базу отдыха у Обского моря продают за 160 млн под Новосибирском

В Новосибирской области выставили на продажу базу отдыха.

Базу отдыха на берегу Обского водохранилища в Новосибирской области выставили на продажу за 160 миллионов рублей. Объявление о продаже было опубликовано на сайте N1.ru. Учреждение расположено в 100 километрах от центра Новосибирска и предлагает услуги круглый год.

В комплексе базы отдыха имеются жилые помещения, ресторан, бани, беседки и бассейны. Также присутствует береговая линия протяженностью 300 метров. Всего на базе имеется 67 номеров, включая домики летнего типа и коттеджи для больших компаний. Общая площадь учреждения составляет 6 гектаров и вмещает до 265 человек.

База отдыха начала свою работу в 2012 году и успешно функционирует уже несколько лет. Однако, по личным причинам, владелец принял решение продать ее. Название комплекса не было упомянуто в объявлении, однако по опубликованному изображению можно предположить, что речь идет о базе "Лукоморье" в Искитимском районе.

Напомним, в Новосибирске построят дорогу от Сибирь-Арены до Немировича-Данченко за 15 млн рублей.