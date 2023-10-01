Какая индексация пенсий будет в 2024 году: что говорят в Минтруда

Государство вновь озабочено повышением цен в нашей стране и планирует поднять пенсии до уровня инфляции, которая неукоснительно растёт.

Федеральные власти в лице Минтруда и Минэкономразвития вынуждены повышать пенсии пожилых россиян опережающими темпами. Изначально в текущем году чиновники опирались на инфляционный уровень 5,3 %, немного притормозивший с пандемийных лет. Однако уже к октябрю стало очевидным, что цены на потребительские товары и основные услуги в России выросли на гораздо больший процент (Минэкономразвития отчитался о 7,5 % инфляции, который ожидается до конца 2023 года).

На днях было Министерство труда и социальной защиты населения РФ представило на рассмотрение Правительства страны обновлённый проект индексации страховых пенсий на 7,5 % с 1 января 2024 года, исходя из ожидаемой Минэкономразвития инфляции по итогам уходящего года. Повышение коснётся самой многочисленной категории российских пенсионеров – неработающих пожилых людей. По словам юриста и пенсионного эксперта Антона Григорьева, пенсия увеличится в среднем на 1 600 рублей, а средний размер пенсии по стране составит 23 400 рублей.

Также повысятся и фиксированные выплаты (их рост не зависит от инфляции, поскольку размер выплат закреплен в законе заранее):

· с 1 января 2024 года будет равняться 7915,43 руб.,

· с 1 января 2025 года — 8232,05 руб.