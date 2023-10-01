Какие штрафы грозят за неявку в военкомат — новые правила с октября-2023

Максимальные размеры штрафов за неявку в военный комиссариат без уважительной причины достигли 30 тысяч рублей.

Для сравнения, за данное правонарушение ещё год назад можно было получить денежное взыскание в размере от 500 до 3 тысяч рублей. В десять раз решено увеличить ответственность «уклонистов». Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в свою законную силу с 1 октября текущего 2023 года. Потому и осенний призыв, также стартовавший в России 01.10.2023 г., пройдёт по новым правилам, пояснили в Министерстве обороны РФ.

Обновлённый закон «О воинской обязанности» предусматривает также наказание за неявка на события, связанные с призывом на военную службу (ст. 328 УК РФ): медосвидетельствование, заседание призывной комиссии и отправка на службу. В этом случае штраф будет ещё больше – до 200 тысяч рублей.

Кроме того, за то, что призывник не сообщил в военкомат о изменении своих воинских данных (семейном положении, образовании, месте работы или учебы, должности и сведениях о смене места пребывания, которое не было зарегистрировано) ему придётся заплатить от 1 до 5 тысяч рублей. а в случае, когда он покинул Российскую Федерацию на срок более 6 месяцев, но не уведомил об этом военкомат, штраф возрастёт до 15 тысяч рублей.

Отметим, что для юрлиц все штрафы возросли до нескольких сотен тысяч.