Мэрия Новосибирска опубликовала список «дефицитных» сотрудников в школах

Мэрия Новосибирска на официальном сейте опубликовала проект постановления о перечне «дефицитных» специальностей в школах.

По этому документу, в городских школах обнаружили семь критически недостающих специальностей. Первой из них являются учителя начальных классов. Таких учителей нужно больше, что обеспечить высококачественное образование для школьников. Также не хватает учителей иностранных языков, физики и математики, специалистов.

Мэрия также заметила дефицит воспитателей, поваров и мойщиков посуды.

Для привлечения квалифицированных специалистов в области образования и обслуживания школ, местные власти готовы предоставить компенсацию для аренды жилья.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска рассказала правила пересадки пассажиров сломанного автобуса.