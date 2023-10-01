Мэрия Новосибирска рассказала правила пересадки пассажиров сломанного автобуса

По правилам, пассажиров обязаны пересадить на другой транспорт и не брать с них денег.

В мэрии Новосибирска объяснили процедуру пересадки пассажиров в случае поломки автобуса. Об этом сообщили после случая, когда автобус №98 высадил пассажиров из-за поломки и уехал.

Пересадку пассажиров неисправного автобуса должен организовать водитель или кондуктор. Пассажиры, оказавшиеся в подобной ситуации, имеют право воспользоваться приобретенным ими билетом для проезда в другом транспорте.

Эти действия соответствуют Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска Анна Викулова стала чемпионкой России по полумарафону.