На портале «Госуслуги» стала обязательной двухфакторная аутентификация

На портале «Госуслуги» с 1 октября стала обязательной для всех пользователей двухфакторная аутентификация.

С 1 октября на портале «Госуслуги» для всех пользователей стала обязательной двухфакторная аутентификация. Об этом пишет ТАСС.

Теперь для доступа к личным данным и государственным услугам на портале «Госуслуги» теперь необходимо будет проходить двухэтапную проверку личности. Для активации данной функции пользователи должны войти в свой профиль на портале, перейти в раздел «Безопасность» и подключить опцию «Вход с подтверждением».

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