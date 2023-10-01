В Новосибирске люди испугались гула и дыма около ТЭЦ-2

Выяснилось, что на ТЭЦ просто прогревали паропровод.

Вечером 1 октября жители Новосибирска испугались сильного гула, раздающегося неподалеку от ТЭЦ-2. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Изначально, многие горожане опасались, что гул мог быть связан с каким-то серьезным инцидентом на ТЭЦ-2. Однако вскоре стало ясно, что произошедшее имело совершенно иное объяснение. По данным пресс-службы Сибирской генерирующей компании (СГК), гул был вызван сбросом пара в атмосферу, что является нормальной процедурой при растопке котла на ТЭЦ.

Кратковременное появление гулов и дыма пара оказалось следствием процесса прогрева паропроводов на ТЭЦ-2. Представители СГК уверяют, что данный процесс не представляет угрозы для здоровья жителей и окружающей среды, и является стандартной частью работы теплоэлектростанции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава СК Бастрыкин взял на контроль случай с избиением женщины под Новосибирском.