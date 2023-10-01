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общество

Глава СК Бастрыкин взял на контроль случай с избиением женщины под Новосибирском

Фото: Pexels.com

В адрес главы СК России поступило обращение о несогласии с ходом расследования.

В городе Карасук Новосибирской области два подростка, возрастом 14 и 17 лет, избили 50-летнюю женщину. Как сообщило Следственное управление Следственного комитета России, подростки бросали осколки льда в окно дома пострадавшей. После того, как женщина вышла на улицу и сделала им замечание, подростки жестоко избили ее и сломали ногу.

Обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину подали в связи с несогласием населения по поводу хода расследования. Сейчас подростки находятся на свободе.

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева предоставить доклад о текущем состоянии расследования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском хозяин убил пса после кастрации.

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Игорь Кириченко
Журналист

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