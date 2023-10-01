Под Новосибирском хозяин убил пса после кастрации

Пса кастрировали после того, как другая собака напала на него и прокусила ему мошонку.

Под Новосибирском в приюте для животных убили пса по кличке Байкал. Хозяин животного убил его после того, как пса кастрировали. Об этом пишет VN. ru.

Байкала решили кастрировать после того, как другая собака напала на него и прокусила ему мошонку. После кастрации хозяин отказался от пса. Мужчина говорит, что отправит Байкала на шашлык или пельмени, потому что пес бесполый. Тогда приют решил не отдавать пса хозяину.

Однако мужчина два раза пытался украсть пса. В первый раз мужчину поймали и остановиили. Однако во второй раз у него все получилось. Видео с мертвым псом появилось всего через несколько часов после этого инцидента.

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