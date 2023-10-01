Историки ищут сведения о взлётной полосе у села Шарчино под Новосибирском

Новосибирские историки изучают данные о ВПП в Сузунском районе.

В Новосибирской области историки активно ищут информацию о взлетной полосе, расположенной у села Шарчино Сузунского района. В ходе исследований было обнаружено, что на этой полосе регулярно проезжают тракторы и грузовики, но до сих пор неизвестно, кто и с какой целью ее построил. Местные энтузиасты принялись за работу, чтобы заполнить этот пробел в истории, сообщает «BFM-Новосибирск».

Согласно сведениям, аэродром в Шарчино относится к гражданской авиации. Длина основной взлетно-посадочной полосы составляет 500 метров, а ширина — 20 метров. Снимки, сделанные в сентябре 2023 года, показывают, что полоса из асфальтобетона постепенно разрушается, но ее перспектива все еще видна.

Игорь Степанов, член новосибирского отделения Русского географического общества, рассказал, что интерес к этому объекту возник после общения с историками и краеведами. Местные жители сообщили, что полоса использовалась советской сельскохозяйственной авиацией, на ней садились самолеты "кукурузник" Ан-2 и даже крупные самолеты. Также есть неофициальные данные о возможном строительстве аэровокзала на этом месте.

Напомним, в Новосибирской области попытаются обеспечить взлёт аварийно севшего самолёта с поля.