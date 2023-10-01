Опубликованы фото погибших в сентябре-2023 участников СВО из Новосибирской области

Несколько бойцов из Новосибирской области погибли в ходе спецоперации.

В сентябре несколько бойцов из Новосибирской области погибли, исполняя свой воинский долг в районе спецоперации. Это были мобилизованные и контрактные представители Минобороны. Некоторые из них находились в зоне спецоперации почти с самого начала, а другие погибли через несколько недель после прибытия на место назначения.

Среди тех, кого мы проводили в последний путь в сентябре, были комбат из Бердска Максим Почтарь, награжденный Орденом Мужества рядовой Линар Шамсутдинов из Чановского района и 22-летний тракторист Павел Николаенко из Баганского района.

Точное число погибших в сентябре 2023 года неизвестно. Некоторые из тех, кого мы проводили в последний путь в Новосибирской области в первый месяц осени, погибли в зоне спецоперации еще летом.

Редакция «МК в Новосибирске» составила подборку фотографий наших земляков, которые не вернулись из боя, и с которыми прощались в сентябре.