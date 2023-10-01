Пассажир забил стрелку водителю маршрутки №18 в Новосибирске

Перепалка случилась на улице Бориса Богаткова.

В Новосибирске 1 октября произошёл конфликт между водителями автомобиля Subaru и маршрутки №18 на улице Бориса Богаткова. Конфликт сняли на видео и выложили в группу «Инцидент Новосибирск».

Иномарка Subaru подрезала общественный транспорт, что привело к выяснениям отношений между водителями. Громкие словесные перепалки и остановка на дороге создали неудобства для пассажиров маршрутки, которые стали призывать водителей прекратить конфликт и продолжить движение.

Автор поста в группе «Инцидент Новосибирск» сообщил, что, наконец, водители пришли к соглашению и договорились встретиться вечером для выяснения обстоятельств и разрешения конфликта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска Анна Викулова стала чемпионкой России по полумарафону.