Пож Новосибирском медвежонок пришел к жителям села Троицк

Жители села испугались, потому что такое происходит редко.

В селе Троицк Новосибирской области на территорию села пришел медвежонок. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Животное заметили, когда оно бродило по одному из огородов в селе. На видео видно, как люди, увидев медвежонка, попытались прогнать его с территории села. Однако медвежонок вернулся обратно на следующий денью Это вызвало еще большее беспокойство среди сельчан.

По информации местных жителей, подобные случаи в селе Троицк редкость, и медведи обычно не приходят к ним.

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