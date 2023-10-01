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общество

Пож Новосибирском медвежонок пришел к жителям села Троицк

Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

Жители села испугались, потому что такое происходит редко.

В селе Троицк Новосибирской области на территорию села пришел медвежонок. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Животное заметили, когда оно бродило по одному из огородов в селе. На видео видно, как люди, увидев медвежонка, попытались прогнать его с территории села. Однако медвежонок вернулся обратно на следующий денью Это вызвало еще большее беспокойство среди сельчан.

По информации местных жителей, подобные случаи в селе Троицк редкость, и медведи обычно не приходят к ним.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сибиряк сделал предложение девушке во время матча ХК «Сибирь».

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Игорь Кириченко
Журналист

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