Сексолог из Новосибирска Романовская назвала эрогенные зоны женщин и мужчин

Специалист из Новосибирска рассказала об эрогенных зонах мужчин и женщин.

Сексолог Наталья Романовская из Новосибирска рассказала об эрогенных зонах мужчин и женщин в интервью с изданием «МК в Новосибирске».

По мнению специалиста, у женщин возможны эротические ощущения по всему телу. У мужчин же основная эрогенная зона находится в области паха. Конечно, сильному полу также приятны поцелуи за ухом и стимуляция сосков, но оргазм от таких действий они обычно не достигают. В то же время, для женщин эти манипуляции могут привести к экстазу, хотя это происходит редко.

Романовская отмечает, что детство женщины может оказывать влияние на ее сексуальную жизнь. Например, недостаток ласки и объятий может сказаться на тактильности девушки. Взрослым женщинам будет трудно переносить физический контакт. Сексолог утверждает, что такие люди плохо понимают свое тело.

Специалист рекомендует изучать себя, чтобы сделать свое тело более чувствительным.

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