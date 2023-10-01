В Новосибирске 9-летний ребёнок получил ожоги от зарядного устройства

Ребёнок пострадал при зарядке телефоне в Новосибирске.

В Новосибирске школьник 2014 года рождения получил ожоги туловища и кисти от загоревшегося зарядного устройства. Инцидент произошел, когда мобильный телефон оставили на зарядке рядом с кроватью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В результате ночью зарядка воспламенилась, огонь перекинулся на матрас, что привело к получению пострадавшим ожогов.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности при зарядке электронных устройств:

- Используйте только сертифицированные зарядные устройства.

- Не оставляйте без присмотра телефоны, электросамокаты, роботы-пылесосы и другие устройства на зарядке.

- Избегайте зарядки техники в ночное время.

- Не кладите телефон под подушку или рядом с кроватью.

- При достижении 100% заряда, отключайте телефон от сети.

Напомним, под Новосибирском в детском доме 11-летнюю девочку избили до смерти.