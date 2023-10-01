В Новосибирске три вагона сошли с рельсов на станции Инская

В Новосибирске произошёл сход вагонов на ж/д станции.

В Новосибирске на территории Западно-Сибирской железнодорожной станции "Инская", расположенной в Первомайском районе, произошел инцидент со сходом трех вагонов. Согласно предварительной информации, инцидент произошел 1 октября 2023 года во время маневровых работ на третьем сортировочном пути парка "С". В результате схода вагонов не произошло их опрокидывания, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В настоящее время проводится доследственная проверка, организованная Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета России. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ.

На месте происшествия работают следователи, которые осмотрели место инцидента и проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Причины схода вагонов и размер ущерба в настоящий момент устанавливаются.

Напомним, в Новосибирске построят дорогу от Сибирь-Арены до Немировича-Данченко за 15 млн рублей.