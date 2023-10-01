В Новосибирске в ДТП пострадала 2-летняя девочка

Авария случилась около дома №25 на улице Советской.

В Железнодорожном районе Новосибирска 1 октября произошло ДТП, в результате которого пострадала маленькая девочка. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась около дома №25 на улице Советской. По данным ведомства, 25-летний водитель Nissan Gloria не предоставил преимущество на перекрёстке автомобилю Honda Fit, несмотря на неработающий светофор.

В результате столкновения пострадала 2-летняя девочка, находившаяся в качестве пассажира в автомобиле Honda Fit. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Петербурге мигрант домогался 7-летнего мальчика в барбершопе.