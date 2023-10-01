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проиcшествия

В Петербурге мигрант домогался 7-летнего мальчика в барбершопе

Фото: Pexels.com

Подозреваемого привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда или пребывания в РФ».

В Санкт-Петербурге 7-летний мальчик стал жертвой домогательства со стороны одного из клиентов местного барбершопа. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Мать ребенка привела его в барбершоп, чтобы постричься. В какой-то момент один из клиентов барбершопа начал домогаться мальчика. Сотрудники барбершопа попытались остановить пристававшего к ребенку, но тот успел скрыться.

Полиция задержала подозреваемого мужчину по горячим следам. Им оказался 20-летний гражданин Узбекистана, ранее не имеющий судимостей.

На данный момент подозреваемый находится в спецприёмнике. Его привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда или пребывания в РФ».

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском хозяин убил пса после кастрации.

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Игорь Кириченко
Журналист

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