В Новосибирске водитель Range Rover исполнял опасные маневры и попал на видео

Водитель Range Rover Vogue едва не спровоцировал ДТП на улице Бориса Богаткова.

Водитель Range Rover Vogue агрессивно маневрировал по улице Бориса Богаткова в Новосибирске, едва не вызвав ДТП. Видеозапись его опасной езды была опубликована в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора видеоролика, происшествие началось после того, как он попытался сделать замечание водителю Range Rover Vogue из-за его неадекватного поведения на дороге. Водитель несколько раз опасно перестраивался, не обращая внимание на других участников движения. Когда автор видео попытался привлечь его внимание сигналом, водитель начал вести себя еще более агрессивно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель сбил мальчика в Дзержинском районе.