2-летняя девочка пострадала в ДТП в Новосибирске

Авария произошла около дома №25 на улице Советской.

Вчера, 1 октября, в Железнодорожном районе Новосибирска произошло Дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в ГАИ города.

Авария случилась около дома №25 на улице Советской. По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля Nissan Gloria не соблюдал правила предоставления преимущества на перекрестке, несмотря на неработающий светофор. В итоге произошло столкновение с автомобилем Honda Fit.

В момент аварии в автомобиле Honda Fit находилась 2-летняя девочка, которая стала жертвой этой аварии. Пострадавшую немедленно доставили в больницу.

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