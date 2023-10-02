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общество

«Аэрофлот» запускает зимой прямые рейсы из Новосибирска в Дубай

Фото: Pexels.com

Первый рейс в ОАЭ запланирован на 23 декабря.

В декабре 2023 года «Аэрофлот» планирует запустить прямые рейсы из Новосибирска в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Толмачево. Первый рейс в этом направлении запланирован на 23 декабря 2023 года.

Воздушные судна будут летать по маршруту Новосибирск — Дубай по вторникам и субботам. Для этого маршрута «Аэрофлот» выбрал Boeing 737.

Ранее Сиб.фм сообщал, что четверо подростков устроили стрельбу из пистолета в магазине Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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