«Аэрофлот» запускает зимой прямые рейсы из Новосибирска в Дубай

Первый рейс в ОАЭ запланирован на 23 декабря.

В декабре 2023 года «Аэрофлот» планирует запустить прямые рейсы из Новосибирска в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Толмачево. Первый рейс в этом направлении запланирован на 23 декабря 2023 года.

Воздушные судна будут летать по маршруту Новосибирск — Дубай по вторникам и субботам. Для этого маршрута «Аэрофлот» выбрал Boeing 737.

Ранее Сиб.фм сообщал, что четверо подростков устроили стрельбу из пистолета в магазине Новосибирска.