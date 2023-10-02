Астрофотограф Поляков снял Уран и Юпитер в небе над Новосибирском

Уран и Юпитер снял астрофотограф Алексей Поляков из Новосибирска.

2 октября в Новосибирске Алексей Поляков сфотографировал две планеты — Уран и Юпитер. Снимки астрофотограф опубликовал в своих соцсетях.

«Вчера вечером внезапно понял, что никогда не снимал Уран, глазами смотрел несколько раз, а вот фотографии ни одной нет!» — заявил мужчина.

Алексей Поляков также добавил, что вдобавок хотел сфотографировать Сатурн и Нептун. Сделать это не позволила дымка, которая заволокла всё небо.

На фотографиях можно увидеть двух гигантов в одном масштабе.

Напомним, что уран находится на седьмом месте от Солнца. Она была открыта в 1781 году Уильямом Гершелем. Уран состоит главным образом из льда и камня, и имеет 27 спутников.

Юпитер считается самой большой планетой Солнечной системы. Он расположен на пятом месте от Солнца. Эта планета остоит главным образом из газа и имеет множество спутников, включая четыре крупных Галилеевых спутника: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков смог запечатлеть полёт кометы Нишимура.