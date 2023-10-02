Ближайшие три дня погода в Новосибирске будет до +15 градусов

Однако город может накрыть туман.

В Новосибирске в ближайшие дни будет солнечная погода. Синоптики прогнозируют, что температура поднимется до +15 градусов. Город окутает туман.

Западно-Сибирский гидрометцентр сообщил, что антициклон обеспечит стабильную погоду без осадков. Ветра почти не будет. Однако ожидаются туманы, особенно ночью. Туманы местами могут достигать до 500 метров видимости.

Завтра, 3 октября, также ожидается погода без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2–7 м/с без порывов. Ночью температура опустится до -1 или +1 градуса, а днем поднимется до +12 или +14 градусов.

В среду, 4 октября, осадков не ожидается. Юго-западный ветер сохранится Его скорость составит 2–7 м/с без порывов. Ночью ожидается температурный спад до -1 или +1 градуса, а днем термометры покажут +13 или +15 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что астрофотограф Поляков снял Уран и Юпитер в небе над Новосибирском.