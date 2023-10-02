сегодня
02 октября, 14:11
пробки
6/10
погода
+10.1°C
курсы валют
usd 97.41 | eur 103.1
сегодня
02 октября, 14:11
пробки
6/10
погода
+10.1°C
курсы валют
usd 97.41 | eur 103.1
сегодня 13:15
общество

Диетолог Русакова назвала продукт, который снижает холестерин и улучшает работу сердца и мозга

Фото: freepik.com

Диетолог Дарья Русакова назвала продукт, который дешевле и полезнее рыбы.

Стало известно, какой продукт нужно есть, чтобы снизить уровень холестерина и улучшить работу сердца и мозга. Об этом диетолог Дарья Русакова рассказала в беседе с корреспондентом издания «Доктор Питер».

По словам эксперта, в последнее время особую популярность завоевали рыбьи молоки — семенные железы самцов рыб. У них довольно специфический вкус, однако этот продукт улучшает работу сердца, сосудов, нервной системы и мозга, а также уменьшает процент плохого холестерина в крови. Кроме того, рыбьи молоки включают в состав элитных косметических средств как компонент с омолаживающим эффектом.

Рыбьи молоки богаты калием, цинком, кальцием и фосфором. Как отмечает Дарья Русакова, в этом продукте не содержатся углеводы.

«Калорий в молоках лососевых рыб тоже мало, около 100 ккал на 100 граммов, что даже меньше, чем в самом мясе», — добавляет врач-диетолог.

Ещё один плюс рыбных молок — низкая цена. Этот продукт стоит дешевле, чем большая часть видов рыбы.

Напомним, что врач рассказала, как при помощи двух продуктов удержать в норме уровень холестерина и продлить годы здоровой жизни в крепкой памяти.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Диана Джафарова
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в