Диетолог Русакова назвала продукт, который снижает холестерин и улучшает работу сердца и мозга

Диетолог Дарья Русакова назвала продукт, который дешевле и полезнее рыбы.

Стало известно, какой продукт нужно есть, чтобы снизить уровень холестерина и улучшить работу сердца и мозга. Об этом диетолог Дарья Русакова рассказала в беседе с корреспондентом издания «Доктор Питер».

По словам эксперта, в последнее время особую популярность завоевали рыбьи молоки — семенные железы самцов рыб. У них довольно специфический вкус, однако этот продукт улучшает работу сердца, сосудов, нервной системы и мозга, а также уменьшает процент плохого холестерина в крови. Кроме того, рыбьи молоки включают в состав элитных косметических средств как компонент с омолаживающим эффектом.

Рыбьи молоки богаты калием, цинком, кальцием и фосфором. Как отмечает Дарья Русакова, в этом продукте не содержатся углеводы.