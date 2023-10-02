«Проклят на усыхание здоровья и жизни»: эзотерик навёл порчу на девушку из-за отказа укоротить ремень в Новосибирске

В Новосибирске клиенты прокляли девушку в мастерской из-за отказа укоротить ремень. Теперь салон проверяют разные инстанции.

В Новосибирске директор мастерской по ремонту изделий из натуральной кожи рассказала, что её работницу проклял известный эзотерик, оставив послание на столе. Всё произошло 30 августа. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказала предпринимательница.

По её словам, к ним в мастерскую обратился мужчина, который пришел вместе с парнем, который известен в интернете как эзотерик и экстрасенс. Клиенты попросили укоротить ремень, купленный в Lukse. Девушка-администратор дала бланк на оказание услуг, где нужно было написать свои данные.

«После того, как администратор попросила их заполнить анкету клиента, началось самое интересное. Мужчина начал кричать: "Вы просите у меня персональные данные. На каком основании?". Позже он достал свой телефон, начал снимать на камеру и провоцировать. Молодой парень, эзотерик, просто сидел и молчал. Они периодически там что-то переговаривали. Длилось это все примерно 14 минут. В итоге мой администратор была проклята», — заявила собеседница.

После долгих споров клиенты все-таки согласились подписать анкету, однако девушка отказала им в услуге и попросила уйти из мастерской. Тогда мужчина стал говорить, что пожалуется во все инстанции. А экстрасенс, уходя, оставил бумажку на столе с посланием.





«Кто закон нарушил, тот проклят на усыхание здоровья и жизни. Кто прочтет, на того и сработает», — говорится в тексте сообщения.

По словам директора салона, девушке-администратору понадобилась помощь после данного конфликта. Она пыталась несколько раз вызвать охрану, однако они приехали, когда мужчины ушли.

Сейчас, по словам собеседницы, на её бизнес поступают жалобы от Роспотребнадзора и трудовой инспекции. Женщина собирается подавать заявление в прокуратуру.



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