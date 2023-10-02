Убийцу пса Байкала в Новосибирске поместили в психиатрическую больницу

В Новосибирске мужчину, убившего кастрированного пса, отправили в психбольницу на лечение.

В Новосибирске убийца пса Байкала был помещен в психиатрическую больницу в Новосибирске. Новость о том, что мужчина решил убить пса, вызвала шок и негодование среди жителей города в прошлые выходные. Владелец собаки принял решение убить животное, поскольку оно прошло процедуру кастрации, и, по его мнению, стало неполноценным.

Как сообщает VN.ru со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах, мужчина в настоящее время находится в психиатрической больнице на улице Владимировской. Подтверждение этой информации также поступило от руководителя приюта для животных в Академгородке по имени Калина Клебче и других защитников животных.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске провели автопробег памяти Евгения Пригожина. Колонна машин стартовала от Новосибирского цирка и направилась к Гусинобродскому кладбищу, где находится мемориал погибшим бойцам- "музыкантам". Участники марша хотели почтить память своего лидера и компании, а также умерших боевых товарищей.