Гидрометцентр РФ: в декабре 2023 года Новосибирск ждут аномальные морозы

Синоптики предупредили жителей Новосибирска об аномально холодном начале зимы.

Холодная зима ожидает жителей Новосибирска в конце 2023 года, сообщает Российский Гидрометцентр. Согласно последнему прогнозу, опубликованному 28 сентября 2023 года, метеорологи предсказывают аномально низкие температуры в декабре 2023 года для Новосибирска. Они указывают на то, что октябрь будет относительно теплым, но декабрь обещает быть холоднее обычного с вероятностью 60%.

Продолжая рассмотрение прогноза, Гидрометцентр сообщает, что ноябрь в Новосибирске и по всей Сибири скорее всего будет холоднее обычного. Однако настоящие морозы придут лишь с наступлением декабря. Та же тенденция прослеживается и на Камчатке, где вероятность холодов ниже нормы также составляет 60%.

Перемена наступит в январе 2024 года, когда ожидается потепление и превышение температурной нормы для данного месяца. Февраль также обещает быть относительно теплым, причем Новосибирск и другие территории в юго-западных и центральных регионах Сибирского федерального округа имеют вероятность попасть в зону с температурой выше нормы, оцениваемую в 60%.

В марте 2024 года ожидается незначительное превышение температурной нормы, завершая таким образом зимний сезон в Новосибирске и Сибири.

Ранее мэрия Новосибирска опубликовала список «дефицитных» сотрудников в школах.