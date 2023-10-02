ХК «Сибирь» уступил челябинскому «Трактору» со счетом 1:2

Исход матча решился в овертайме.

На стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске состоялся матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, где местный клуб «Трактор» сражался против команды «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев.

На 18-й минуте первого периода, нападающий «Сибири» Артём Михеев забросил шайбу и вывел свою команду вперед, открыв счет в этом матче.

В ходе третьего периода, на 55-й минуте, «Трактор» ответил на вызов соперника. Егор Попов сумел сравнять счет.

Однако итоговый результат был решен лишь в овертайме, где Владимир Ткачёв из «Трактора» забросил решающую шайбу и принес победу своей команде.

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