«Лицо полностью залито кровью»: появились подробности попытки убийства 13-летней девочки под Новосибирском

Матери пострадавшей позвонили спасатели и сказали, что ее дочь в беде.

В Новосибирской области школьница, которую на прогулке порезала девочка-подросток, сама обратилась в полицию. Сейчас девочка в реанимации. Ее состояние оценивают, как тяжело. Об этом сообщает Mash Siberia.

Девочки не дружили. Однако подозреваемая позвала свою жертву гулять в лесу посёлка Кудряшовский.

Спустя время матери пострадавшего ребенка позвонили спасатели. Они сказали, что с ее дочерью произошла беда.

Мама пострадавшей девочки позвала подмогу, раньше специалистов пришла в лес и нашла дочь. Она увидела свою изрезанную дочь, а ее лицо было залито кровью.

Школьницу, которая порезала девочку, задержали.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура взяла под контроль дело о попытке убийства 13-летней девочки.