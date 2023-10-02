Прокуратура взяла под контроль дело о попытке убийства 13-летней девочки

14-летняя девочка попыталась убить девочку-подростка канцелярским ножом.

Сегодня, 2 октября, прокуратура Новосибирской области взяла под свой контроль ход расследования уголовного дела, связанного с покушением на убийство 13-летней девочки. Инцидент произошел 1 октября года в лесном массиве в деревне Кудряшовский.

В ходе конфликта 14-летняя подозреваемая напала на 13-летнюю девочку, нанеся ей множественные удары канцелярским ножом в жизненно-важные органы. Однако из-за сопротивления пострадавшей, нападавшей не удалось убить девочку.

Пострадавший подросток с резаными ранами на лице, шее и голове была немедленно госпитализирована в медицинское учреждение. Состояние девочки, несмотря на серьезные травмы, остается стабильным.

Следственным отделом по городу Обь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье 30 часть 3 и пункт "в" часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство несовершеннолетнего).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске осудят сотрудника магазина, который закрыл 9-летнего мальчика в холодильнике.