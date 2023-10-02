В Новосибирске осудят сотрудника магазина, который закрыл 9-летнего мальчика в холодильнике

В суд передали уголовное дело в отношении сотрудника магазина, который закрыл ребёнка в холодильной камере.

В Дзержинском районе Новосибирска завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника магазина, который обвиняется в незаконном лишении свободы 9-летнего мальчика, сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры региона.

Обвиняемый, 49-летний житель города, был работником одного из магазинов торговой сети. В августе 2022 года он умышленно закрыл ребенка в холодильной камере после того, как тот попросил убрать продукты с просроченным сроком годности.

Следствие пришло к выводу, что подозреваемый незаконно лишил ребенка свободы. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

«Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу», — прокомментировали в СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, сотрудник компании из Новосибирской области растратил пиломатериалы на 250 тысяч.